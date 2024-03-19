Подводные силы ВМФ России усилят четырьмя субмаринами

Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками. Это две атомные - "Князь Пожарский" и "Архангельск", последняя на данный момент дизельная лодка "Якутск" для Тихоокеанского флота и вторая серийная подводная лодка проекта "Лада".

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Атомная подводная лодка "Князь Пожарский" - четвертая субмарина модернизированного проекта 955А ("Борей-А") будет служить на Северном флоте. Вместе с другими субмаринами этого проекта она составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия, пишет РИА Новости. Вооружена подлодка межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", оснащена современными комплексами навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Субмарина Архангельск" - четвертая в проекте 885М ("Ясень-М"). В ней усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы. Подлодка несет крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон".

В нынешнем году в состав Тихоокеанского флота войдет серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Здесь ждут последнюю подлодку "Якутск". Подлодки "Варшавянка" имеют водоизмещение почти 4 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров. На их вооружении - шесть торпед калибра 533 миллиметра, мины, ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс". Кроме того, Балтийский флот должен получить вторую дизельную подлодку проекта 677М ("Лада") - "Великие Луки".

19 марта отмечается День моряка-подводника ВМФ России. Его установили 19 марта 1906 года в соответствии с указом императора Николая II. Подводные корабли были выделены в отдельный класс - подводные лодки. В том же году Госсовет утвердил положение о создании отряда подводного плавания. На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра является секретной, потому что среди них есть подлодки специального назначения типа "Лошарик".