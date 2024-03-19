Сырский назвал приоритетную задачу на посту главнокомандующего ВСУ

Украина ищет «асимметричные решения», чтобы получить преимущество на поле боя. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

— Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. (...) Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет, — написал он.

Уточняется, что за применение БПЛА отвечает заместитель Сырского, полковник Вадим Сухаревский.

Также главком ВСУ подчеркнул важность обеспечения военных новейшим вооружением. Так, отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и беспилотным системам, передает РБК.

Александр Сырский ранее назвал роль ударных беспилотников и средств РЭБ определяющей в боевых столкновениях. По словам Сырского, первая из стран, которая сможет добиться отрыва в соревновании по использованию РЭБ, будет иметь значительные шансы на победу в конфликте.

Сырский признал тяжелое положение ВСУ на линии противостояния

в России создали дрон-конвертоплан для ретрансляции сигнала. Беспилотник может нести до трех килограммов полезной нагрузки разного назначения. Его максимальная скорость может составлять 100 километров в час.