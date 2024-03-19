Мобилизация: последние новости на сегодня 19 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 марта 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизованный медбрат не вернулся в часть вовремя и получил срок

Мобилизованный медицинский брат онкоцентра из Москвы Владимир Шпиталев не вернулся в часть вовремя после отпуска, сообщает news.ru.

За это он получил пять лет колонии общего режима. Мужчина остался сверх допустимого срока с семьей, чтобы помочь жене с новорожденным ребенком, и был задержан в октябре 2023 года в аэропорту. Мобилизованный был готов вернуться на спецоперацию к своему командованию и признал вину.

Как заявил его адвокат Максим Гребенюк, приговор несправедливый и не соответствует целям уголовного наказания, защита будет обжаловать его. Суд не учел, что трое малолетних детей останутся без средств к существованию.

Отставной полковник ВС РФ оценил вероятность новой волны мобилизации в России

Военный эксперт, отставной полковник Виктор Литовкин оценил вероятность проведения новой волны мобилизации в России, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, она довольно низкая, так как в настоящее время добровольцы и контрактники исправно выполняют все поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции. В будущем в рядах ВС РФ могут потребоваться лишь представители правоохранительных и судебных органов.

Литовкин обратил внимание, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть только от хода СВО.

«Ведомости»: части студентов разрешат проходить практику в зоне СВО

Студентам-медикам могут разрешить проходить практику в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Данную возможность в настоящее время прорабатывают в Министерстве здравоохранения.

Минобрнауки также участвует в проработке вопроса. Предстоит определить конкретные изменения в нормативно-правовых актах.