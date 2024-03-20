В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Белгородцев, находящихся дома, он попросил не подходить к окнам, а при возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Он добавил, что если вы находитесь на улице, необходимо спуститься в укрытия или другие безопасные места.

20 марта Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Ночью губернатор сообщал, что система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе.