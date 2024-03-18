СМИ: «Талибан»* атаковал военных Пакистана на границе двух стран

Силы радикального движения «Талибан»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ) нанесли удары по Пакистану в ответ на налеты на провинции Пактика и Хост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны во временном правительстве, сформированном талибами*.

По информации министерства, ответным ударом подверглись пакистанские военнослужащие на границе. Иные подробности не раскрываются.

Напомним, что 18 марта ВВС Пакистана нанесли удары по населенным пунктам Ламан и Паса Мелла, которые находятся вблизи пакистано-афганской границы. Операцию провели в ответ на нападение 16 марта боевиков радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» на военную базу в городе Мир-Али — тогда погибли семь военнослужащих Вооруженных сил Пакистана.

18 марта представитель временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид осудил авианалеты ВВС Пакистана и заявил, что его жертвами стали восемь женщин и детей.

* признано террористической организацией и запрещено в РФ