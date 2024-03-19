В России рассказали об особенностях весеннего призыва в 2024 году

Во время весеннего призыва в 2024 году может незначительно вырасти количество призывников, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил такие изменения и рассказал об особенностях грядущей призывной кампании.

Как изменится весенний призыв в 2024 году?

Из-за изменения структуры военных объединений в России, Минобороны может призвать больше срочников, считает депутат. При этом точное количество сейчас назвать сложно, это должно определить военное ведомство, отметил он.

«Может быть, изменится количество призывников в связи с тем, что будут развернуты два военных округа — это Московский и Ленинградский военные округа. Соответственно, будут сформированы новые объединения, соединения и части. Наверняка вырастет на незначительное количество число призывников», — предположил парламентарий.

Картаполов назвал срок начала призыва в армию по новым правилам

Ленинградский и Московский военные округа

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военного округов, а также о расширении Южного. В состав Московского военного округа вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва. Ленинградский военный округ включает в себя Республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В состав Южного военного округа теперь добавлены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Московский и Ленинградский военные округа были впервые сформированы в 1864 году в Российской империи и просуществовали до упразднения в 2010-м, когда на их базе создали Западный военный округ. В августе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военное ведомство рассматривает вопрос их восстановления и усиления западных границ.

Также Красов утверждает, что во время весеннего призыва частично заработает система электронных повесток. По его словам, она будет гибридной — россиянам будут отправлять повестки как в традиционной форме, так и онлайн.

У нас есть регионы, где проходит пилотный проект по поводу внедрения электронных повесток. При этом остается старый способ оповещения — это повестка под роспись гражданина. Одновременно будет оповещение гражданина происходить через электронные повестки, через заказные письма по почте, - Андрей Красов, депутат Госдумы «Что касается оповещения граждан, проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, мы не стоим на месте, совершенствуем законодательство, поэтому делаем несколько вариантов оповещения граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу», — сказал он.

Сколько длится весенний призыв?

Традиционно призыв в России происходит в два этапа — весенний и осенний. Весной кампания стартует с 1 апреля и завершается 15 июля, осенью длится с 15 октября по 31 декабря.

Согласно закону, жителей Крайнего Севера призывают на месяц позже. Для педагогических работников службу сроки призыва ограничены — с 1 мая по 15 июля. Также особые правила действуют для россиян из сельской местности, которые работают на посевной и уборочной кампаниях, — им отправляют повестки только с 15 октября по 31 декабря.

Кто подлежит призыву на срочную службу весной?

Андрей Красов отметил, что призывать будут мужчин с 18 до 30 лет в соответствии с последними изменениями законодательства. Срок срочной службы остается без изменений — 12 месяцев.

Перед отправкой в военную часть призывники обязаны проходить медицинскую комиссию, чтобы подтвердить годность к службе. Существует четыре категории:

Категория А: годен без ограничений и может служить в любых войсках и подразделениях.

Категория Б: есть незначительные ограничения. Такой призывник может служить, но в элитных подразделениях, например, в ВДВ и спецназ он уже не попадет.

Категория В: не подлежит призыв и освобождается от срочной службы, но его могут вызвать на военные сборы или призвать при мобилизации.

Категория Г: временно не годен из-за некоторых заболеваний на срок до 12 месяцев.

Категория Д: не годен к военной службе и не может попасть ни при каких обстоятельствах.

Кому полагается отсрочка от призыва на срочную службу?

Андрей Красов отметил, что попытки избежать службы в армии расцениваются как уклонение и влекут последствия. Согласно изменениям законодательства, из-за этого некоторые права гражданина могут ограничить, а также привлечь к уголовной ответственности. Суд может наказать штрафом до 200 тысяч рублей, арестом до шести месяцев, принудительными работами до двух лет или лишением свободы.

Гражданин может проходить военную службу, может воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу в связи с получением образования, может иметь частичное или полное освобождение от военной службы в связи с состоянием здоровья, может не проходить военную службу по религиозным убеждениям. Это все законные способы, но дороги уклонизма в нашей Конституции нет. Нужно барьер поставить тем гражданам, которые не соблюдают Конституцию РФ и не соблюдают законодательство РФ, - Андрей Красов, депутат Госдумы

Согласно законодательству, некоторые граждане могут быть освобождены от военной службы. В первую очередь это касается тех, кто не годен по здоровью или уже отслужил в армии.

Также не призовут тех, кто проходит альтернативную службу. Это особый вид трудовой деятельности вместо военной службы, когда человек по религиозным или иным убеждениям не может пойти в армию. Также освобождаются от службы доктора и кандидаты наук, граждане под следствием и осужденные, судимые за тяжкие преступления, близкие родственники ушедших из жизни при исполнении военнослужащих.

Граждане, прошедшие военную службу в другом государстве, с которыми у России существует соответствующий международный договор также не подлежат призыву.

В 2023 году Госдума приняла целый ряд поправок, которые существенно меняют правила призыва. Верхнюю границу возраста увеличили на три года, и теперь срочной службе подлежат граждане с 18 до 30 лет. Повестки теперь могут рассылать заказным письмом, через МФЦ и Госуслуги. Повестка считается врученной после размещения на Госуслугах, после чего нельзя выезжать за границу. Неявка в течение 20 дней в военкомат повлечет различные последствия от запрета водить машину до отказа в выдаче кредитов.