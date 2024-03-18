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В утекших из Пентагона документах нашли детали битвы за Артемовск

О новых документах, которые размещал в игровой онлайн-группе в Discord военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, приговоренный к 16 годам тюрьмы, рассказало издание «Царьград».

Как сообщает издание, среди прочих документов о планах НАТО по укреплению украинской армии, военнослужащим также публиковались данные о боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) и планы воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года: «Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года».

«Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — говорится в одном из документов.

Ранее стало известно, что Джек Тейшейра, признавший свою вину, согласился на тюремное заключение на срок 16 лет.

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