В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, способной вместить 10 тысяч военных, сообщает телеканал Euronews. Румынский эксперт Дорин Попеску убежден, что такое решение принято в связи с продолжением конфликта на Украине, который, по его прогнозам, затянется еще на несколько лет. На строительство базы потребуется €2,5 млрд.

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Строительство базы ведется на площади в 2800 гектаров, ее общий периметр составляет 30 км. Она расположена в округе Констанца, где находится румынский порт на Черном море. Инфраструктуру возводят на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану».

На этой базе будут взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, больница, а также школы, детские сады и магазины. База станет центром управления войсками Североатлантического альянса в Юго-Восточной Европе.

В начале марта НАТО открыла авиабазу в Албании. Это первая база Блока на Западных Балканах. Строили ее не с нуля, а на основе советского аэродрома. С 2019 года Альянс вложил в строительство хаба €50 млн.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, предостерег, что расширение НАТО на Восток за счет включения в свой состав Швеции и Финляндии подталкивает Москву к новым мерам. По его словам, расширение создает необходимость в укреплении группировок Вооруженных сил РФ на западных границах страны.