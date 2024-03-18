Украинский солдат заявил, что ВСУ страдают от применения российскими бойцами ночных FPV-дронов, сообщает Business Insider.

Разведчик из 58-й отдельной бригады ВСУ рассказал, что такие беспилотники активно применяются ВС РФ в районе Угледара.

"Они привезли ночной FPV на наше направление, активно его используют. И увеличили дальность полета, теперь мы очень страдаем от этого", - заявил он.

Отмечается, что российские дроны оснащены как системами ночного видения, так и тепловизорами.

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Новые ночные дроны ВС РФ создают серьезную проблему для ВСУ, которые предпочитают перемещать личный состав и технику в темное время суток, пишет BI.