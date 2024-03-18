В Пентагоне прокомментировали запуск баллистических ракет КНДР

Запуск КНДР в ночь с 17 на 18 марта баллистических ракет не представлял угрозы для территории и военнослужащих США.

Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

"Мы осведомлены о пусках баллистических ракет КНДР 17 марта и проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, эти действия не представили непосредственной угрозы американскому персоналу или территории США, - говорится в заявлении на сайте командования. - Соединенные Штаты осуждают эти пуски и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий".

КНДР ранее запустила несколько баллистических ракет. По уточненным данным Министерства обороны Японии, которые привело агентство Kyodo, были запущены три ракеты, которые пролетели по 350 км при максимальной высоте 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова. В предыдущий раз КНДР запускала баллистическую ракету 14 января. Тогда была испытана твердотопливная ракета с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. После этого было произведено несколько испытаний крылатых ракет, в том числе с подводной лодки.