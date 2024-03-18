Мобилизация: последние новости на сегодня 18 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 марта 2024, в материале «Рамблера».

Путин уверен, что будущий управленческий корпус РФ нужно формировать из участников СВО

Будущий управленческий корпус следует сформировать из людей, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

Он признался, что такая идея пришла ему в голову в ходе встречи с военнослужащими в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что эти люди «ради Родины идут на все» и «себя не жалеют».

«Вот сейчас слякоть, грязь, снег идет, а они там окопах сидят. Мы понимаем, что это такое? Человеку, который там не был, трудно даже себе это представить. А они там», — указал он.

Путин признал, что для будущих управленцев будет необходимо провести определенную работу и распределить их по сферам, в которых они хотели бы попробовать свои силы.

Путин выразил особую благодарность участникам СВО

Владимир Путин выразил особую благодарность солдатам, воюющим на Украине, указав, что они защищают людей на исторических российских территориях. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что эти солдаты «рискуют своим здоровьем и жизнью ради защиты наших людей». Путин также поблагодарил работников предвыборных штабов, выразив мнение, что они занимались вовсе не рутиной работой, так как в современных условиях обычный сбор подписей избирателей связан с риском для жизни и здоровья.

Шойгу отправил телеграммы отличившимся в зоне СВО бойцам

Телеграммы воинской части и соединению, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, отправил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство РФ.

Он поблагодарил 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и личный состав 10-го танкового полка, подчеркнув, что они успешно выполняют свои боевые задачи.