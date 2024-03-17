Назван тип посаженного на лед в Калужской области дрона ВСУ

В Калужской области расчеты ПВО подавили БПЛА самолетного типа. Дрон удалось приземлить на лед замёрзшего водоёма, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, беспилотник является украинским PD-2. Дальность его полета составляет до 1 тыс. км, боевая нагрузка — до 19 кг. Также используется для воздушной разведки.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в соцсетях, что в ночь на 17 марта три беспилотника пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе. Он отметил, что они были уничтожены силами ПВО.

Глава региона заметил, что затем на регион были совершены еще две атаки с помощью дронов. Один беспилотник был сбит на окраине Калуги, второй, самолетного типа, — подавлен средствами ПВО в Спас-Деменском районе.

По словам губернатора, при атаках никто не пострадал.