В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков.

Тем, кто находится на улице, нужно спустится в укрытие или иное безопасное место, пояснил белгородский глава.

Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ

17 марта в Белгородской области сирены срабатывали несколько раз. В одном из случаев после объявления тревоги Минобороны России заявило об уничтожении на подлете к Белгороду нескольких украинских беспилотников. Спустя примерно 45 минут после этого сигнал ракетной опасности был отменен.