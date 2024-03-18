В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам.
«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков.
Тем, кто находится на улице, нужно спустится в укрытие или иное безопасное место, пояснил белгородский глава.
Губернатор сообщил о пострадавших из-за обстрела Белгородской области ВСУ
17 марта в Белгородской области сирены срабатывали несколько раз. В одном из случаев после объявления тревоги Минобороны России заявило об уничтожении на подлете к Белгороду нескольких украинских беспилотников. Спустя примерно 45 минут после этого сигнал ракетной опасности был отменен.
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