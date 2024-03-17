Сбитый в Домодедово дрон был начинен поражающими элементами

Сбитый в Домодедово украинский дрон был начинен стальными шариками для увеличения масштабов производимых при детонации разрушений. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что обломки сбитого системой ПВО беспилотника упали между складами «Фикспрайса» и «Все инструменты», что привело к частичному обрушению крыши последнего.

Всего в район Домодедово 17 марта прилетели уже три дрона: два около пяти утра и третий в 10:15.

До этого Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

По словам Кореняко, эти меры были предприняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 по мск». Информация о причинах ограничений не приводится.

Утром 17 марта в Подмосковье были сбиты пять беспилотников, два из которых — в Домодедово. Еще по одному беспилотнику было сбито в Ступино и Раменском. На месте падения дронов разрушений не было, никто не пострадал. Туда прибыли оперативные службы.