В районе Орла силы ПВО сбили украинский беспилотник

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины на подлете к Орлу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Силами ПВО на подлете к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой военных", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на воскресенье система ПВО сбила над областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, последствий для гражданских объектов нет.