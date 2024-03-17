Украине, помимо оружия и боеприпасов, не хватает людей на фронте, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

«Киевский парламент и руководство Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу. Передний край украинской обороны состоит из солдат, средний возраст которых превышает 40 лет», — сказал он La Stampa.

По мнению Петреуса, Украине необходимо оснастить тыл, расширить призыв в армию и пересмотреть ротацию.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке живой силы в составе украинских войск.

Как сообщала газета The Washington Post, киевские власти на фоне острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины не могут объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тыс. мобилизованных.