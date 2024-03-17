WSJ: Чехия взяла снаряды для Украины от союзников России

В Чехии уверены, что некоторые союзные РФ страны поставляют снаряды на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды [на Украину], но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — передают авторы материала, ссылаясь на чешских чиновников.

Однако американские журналисты также подмечают, что, например, просьбы США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, среди которых есть союзники РФ, были отклонены.

Отмечается, что основными поставщиками для Украины продолжает оставаться Вашингтон, а также некоторые страны НАТО. Предполагается, что отправить вооружение Киеву могла из стран блока с населением более 10 миллионов человек. Всего Украине хотят передать до конца текущего года 300 000 снарядов советского образца и около 500 000 снарядов западного производства.

НАТО поставляло на Украину устаревшие танки и бронетехнику

Чехия в настоящий момент придерживается антироссийской политики и выступает за поддержку Киева. Ранее бывший премьер страны и лидер правоцентристского движения ANO Андрей Бабиш призывал Запад к миру между РФ и Украиной. Однако в ответ на это глава МИД Чехии Ян Липавский назвал того «угрозой национальности страны». Украина продолжает испытывать нехватку припасов. В начале месяца стало известно, что Киев скоро получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза будут использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины, передает «Национальная служба новостей». В НАТО призвали в целом готовиться к годам напряженных отношений с Россией, сообщает телеканал 360.