Еще один спикер Вооруженных сил Украины ушел в отставку

Еще один спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил об уходе в отставку. Об этом он написал в в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Мужчина регулярно выступал с заявлениями о положении группировки, в том числе во время боев за Авдеевку.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"», — написал он в блоге социальной сети и отметил, что теперь возвращается к выполнению повседневных обязанностей.

Прежде американская газета Washington Post сообщила в том числе со ссылкой на Лихового, что российские бомбы сыграли важную роль при освобождении Авдеевки в ДНР. Как писало издание, Лиховой указывал на разрушительную силу этих боеприпасов.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил об увольнении представителя командования ВС полковника Юрия Игната в связи с переходом на другую должность.