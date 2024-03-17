СМИ: КНДР представила танк М2020 на основе советского Т-62

Северная Корея представила новый танк М2020, построенный на базе советской машины Т-62. Внешне техника напоминает танк «Армата», недавно появившийся на вооружении российской армии, пишет издание The National Interest.

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В материале сообщили, что КНДР продемонстрировала новый танк М2020.

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«Хотя внешне он похож на российский танк Т-14 „Армата“ и иранский „Зульфикар“, считается, что у него есть общие конструктивные особенности с гораздо более старым советским Т-62», — говорится в статье.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что танк «Армата» был успешно внедрен в Вооруженные силы РФ. The National Interest уже назвало эту машину самым мощным танком в мире, пишет «Национальная служба новостей».