Спецоперация на Украине 17 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 марта 2024 года.

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МО: поражены цех сборки БПЛА в Сумской области и пункты дислокации ВСУ в Одессе

Российские войска поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, сообщат RT.

Также были ликвидированы пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.

Кроме того, армия России поразила четыре пункта управления беспилотниками, живую силу и военную технику ВСУ в 149 районах.

Песков рассказал о потерях ВСУ при попытке вторгнуться в Россию минувшей ночью

Стало известно о потерях Вооруженных сил Украины при попытке вторгнуться в Россию в Белгородской и Курской областях в ночь на 16 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, боевикам не удалось дойти до границы. Он добавил, что безвозвратные потери украинской стороны составили около 60-70 процентов.

Как отметил Песков, президент РФ Владимир Путин получает доклады о произошедших событиях.

МО РФ сообщило о нанесении более 50 ударов по объектам ВСУ в районах Усманово и Очеретино

Российская авиация нанесла более 50 ударов по объектам Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по более 400 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, около 50 районам скопления техники и живой силы.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 270 военнослужащих. Уничтожены два БТР-80, восемь автомобилей, два пункта управления беспилотной авиации.