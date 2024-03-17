Мобилизация: последние новости на сегодня 17 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 марта 2024, в материале «Рамблера».

Культбригада Москонцерта провела более 600 концертов в зоне СВО

Культбригада Москонцерта провела более 600 концертов в зоне специальной военной операции с 2022 года, сообщает ТАСС.

Артисты выступают в госпиталях и на линии боевого соприкосновения. В текущем году артисты уже семь раз выезжали на новые территории. Поездки, состоявшиеся при поддержке столичного департамента культуры и Министерства обороны РФ, возглавлял генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

В честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня артисты провели тематические программы.

Какие льготы и выплаты положены родителям участников СВО

Участники специальной военной операции имеют право на множество льгот и выплат, сообщает «Парламентская газета».

Без поддержки государства не оставляют и членов семей бойцов. К ним относятся не только жены или дети, но и родители, воспитавшие бойцов. В том случае, если пожилые родственники остались без поддержки сына, погибшего при участии в спецоперации, размер президентских выплат составит 5 миллионов рублей.

В случае гибели бойца его родным выплачивают и государственную страховку. Более трех миллионов рублей поровну поделят между близкими родственниками, в том числе и родителями.

Близким выплатят и денежное довольствие, которые погибший не успел получить. Родители получат деньги, только если у бойца не было ни детей, ни супруги.

Семья погибшего или пропавшего без вести участника спецоперации может рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию.

Право на выплату имеют родственники, проживавшие вместе с умершим. Если получателей несколько, сумма делится между ними поровну. С 1 января текущего года размер выплат составил 22 908,62 рубля.

Кроме того, матерям и отцам умершего либо пропавшего без вести участника спецоперации положена дополнительная пенсия по случаю потери кормильца.

Годность к военной службе будут определять по-новому

Министр обороны России Сергей Шойгу внес изменения в порядок организации направления военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, на медицинское освидетельствование, сообщает «Дейта.ру».

Отныне направлять на медкомиссию смогут и руководители военно-медицинских организаций. Изменения понадобились для уточнения категории годности к военной службе, выполнения задач в условиях военного положения и вооруженных конфликтов.

Приказ был подписан 29 января и вступает в силу 16 марта.