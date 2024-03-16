ВКС РФ уничтожило место базирования террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования террористов, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор. В результате террористы понесли значительные потери в живой силе и материальных средствах", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Кулить также сообщил, что со стороны проамериканской коалиции было зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей Typhoon", - заключил он.