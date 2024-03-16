Над Белгородом сбили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire

Противник предпринял попытку нанести удар по Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе пятнадцать реактивных снарядов.

МО РФ показало бой с диверсантами в Белгородской области

Ранее в местных группах появились сообщения о громких звуках и дыме в Белгороде. Очевидцы предполагали, что работает ПВО.

Кроме того, в Белгородском районе и Грайворонском городском округе была объявлена ракетная опасность.