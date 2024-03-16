Минобороны России сообщило о поражении пунктов украинских нацформирований

Российские войска поразили пункты двух украинских нацформирований в районе Одессы. Об этом в субботу, 16 марта, Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены (...) пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что были поражены цех сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, четыре пункта управления беспилотниками, а также живая сила и военная техника ВСУ в 149 районах.

Помимо этого, в Минобороны заявили, что украинские диверсанты пытались вторгнуться в Россию в Белгородской области. Уточнялось, что их атаки были отражены.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки дронов была пресечена 16 марта около 8:30 по московскому времени.