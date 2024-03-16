Военкор Коц: ВСУ убили своих солдат, хотевших сдаться

Армия Украины обстреляла своих военных, которые позли к позициям России с желанием сдаться в плен. О случае на белгородском пограничье рассказал военкор Александр Коц.

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«Около 2:00 5-7 раненых оппонентов ползли к моим коллегам на позицию и кричали, что хотят сдаться в плен. Наши было даже вышли навстречу, в это время по позициям беспилотник „Баба Яга“ начал сбрасывать мины», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.

По его словам, от украинских военных остались лишь кусочки.

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Дрон «Баба Яга» способен поднимать до четырех мин. Он оборудован тепловизором, поэтому в ночное время операторы хорошо видят местность. Летом прошлого года военные РФ рассказывали, что за такими дронами идет большая охота. Если его сбить, то можно получить до десяти дней отпуска.