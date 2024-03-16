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Военкор Коц: ВСУ убили своих солдат, хотевших сдаться

Армия Украины обстреляла своих военных, которые позли к позициям России с желанием сдаться в плен. О случае на белгородском пограничье рассказал военкор Александр Коц.

Военкор Коц: ВСУ убили своих солдат, хотевших сдаться
© Официальный портал Киева
«Около 2:00 5-7 раненых оппонентов ползли к моим коллегам на позицию и кричали, что хотят сдаться в плен. Наши было даже вышли навстречу, в это время по позициям беспилотник „Баба Яга“ начал сбрасывать мины», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.

По его словам, от украинских военных остались лишь кусочки.

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Дрон «Баба Яга» способен поднимать до четырех мин. Он оборудован тепловизором, поэтому в ночное время операторы хорошо видят местность. Летом прошлого года военные РФ рассказывали, что за такими дронами идет большая охота. Если его сбить, то можно получить до десяти дней отпуска.

Военные новости
Александр Коц
Украина