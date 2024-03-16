Шойгу показали уничтожение Patriot и другой техники ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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На совещании главе военного ведомства показали кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины. В частности, на представленных министерством видео демонстрируется уничтожение радара и пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По данным Минобороны, только за последнюю неделю было уничтожено три Patriot.

Также Минобороны сообщило о единовременном уничтожении более 300 бойцов украинского вооруженного формирования «Кракен». Скопление живой силы противника было поражено точным ударом полуторатонной объемно-детонирующей авиабомбы.