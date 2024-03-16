Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) очень эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ту-141 «Стриж», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях сбитого в небе над Брянской областью дрона он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«Ту-141 — это советский беспилотник на базе Туполева. Он переделан с разведывательного образца, который был в советское время, под ударный. Имеет приличную скорость — порядка 700 километров. Имеет приличную дальность. Надо сказать, что в свое время долетел из Украины до Хорватии и упал. То есть это сотни и сотни километров. Имеет приличную бомбовую нагрузку — это сотни килограммов взрывчатки», — перечислил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что у ВСУ осталось очень мало единиц Ту-141.

«Они запускают остатки того, что у них сейчас имеется — и заграничное, и доморощенное, и в том числе остатки советского арсенала», — добавил он. "«Стриж» опасен, особенно при ударе по заводам, по НПЗ. Но по ним наша противовоздушная оборона работает очень эффективно". Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что реактивный беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Он уточнил, что речь идет о советском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Ту-141 «Стриж».

Дрон был уничтожен при попытке вторгнуться в российское воздушное пространство утром 16 марта в районе населенного пункта Стародуб. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений также не последовало.