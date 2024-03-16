Спецоперация на Украине 16 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 марта 2024 года.

Путин заранее узнал о предстоящих попытках ВСУ прорваться через границу РФ

Президент РФ Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях. Такое заявление сделал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Он указал, что еще за две недели до операции Москва получила сведения о ней от российской разведки. Президента предупредили об угрозе, и он велел заменить солдат-срочников на границе на контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.

МО РФ заявило о поражении опорных пунктов и мест скопления 1-й бригады президента Украины

Некоторые опорные пункты 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины были поражены бомбардировочной авиацией и артиллерией группировки войск «Восток». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

Он уточнил, что за минувшие сутки было уничтожено до 30 военнослужащих противника и два пикапа.

В МО РФ рассказали о подвиге рядового, спасшего товарищей из-под обстрела

Рядовой Владимир Егоров вынес из-под обстрелов шестерых раненых сослуживцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Солдат занимался зачисткой важного населенного пункта от бойцов армии Украины и в ходе активных боевых действий лично эвакуировал из-под плотного огня шесть российских военнослужащих. Он даже оказал им первую медицинскую помощь, после чего вернулся на позицию и продолжил выполнять боевую задачу.