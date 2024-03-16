Два сценария: в США оценили вероятность ядерного конфликта

Есть два сценария, которые помогли бы избежать ядерного конфликта: победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. По его мнению, будет идеально, если эти события произойдут одновременно.

© Минобороны России

Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно <...>. Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона, — резюмировал журналист.

ICAN: Миру грозит ядерная война из-за Украины

Ранее координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре предупредила, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число проявлений опасного поведения. Соответствующее развитие событий может наступить умышленно или непреднамеренным образом, считает она.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов констатировал, что вопрос ядерной войны по вине США стоит очень остро. Во многом такая ситуация сложилась из-за президента Штатов Джо Байдена, умственные способности которого из-за возраста ослабли, пояснил он.