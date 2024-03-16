Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, особое внимание Шойгу обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна «Алмаз-Антей».