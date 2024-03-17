$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Режим атаки беспилотников ввели в Воронежской области

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале в воскресенье, 17 марта.

Режим атаки беспилотников ввели в Воронежской области
© Lenta.ru

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, а также следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

«Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

Ранее, 15 марта, режим опасности атаки беспилотников также вводился в Воронежской области. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины не сообщалось.

Военные новости
Александр Гусев
МЧС России
Воронежская Область
Украина
Новости регионов
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости