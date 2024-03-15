В Белом доме заявили, что США следят за ядерными силами РФ

США внимательно следят за ядерными силами России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент США не видят «ничего, что заставило бы Вашингтон поверить в необходимость изменения уровня боеготовности американских сил стратегического сдерживания».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что РФ применит ядерное оружие лишь в том случае, если встанет вопрос о существовании страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на это заявила, что в США не видят никаких признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие на Украине, в связи с чем не видит причин менять свою ядерную стратегию.