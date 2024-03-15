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Зеленский анонсировал новые удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по России. Их он обсудил с украинским военным руководством, сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский анонсировал новые удары по России
© Lenta.ru

Он заявил, что на совещании были определены «самые уязвимые места», и пообещал нанести удары с «наибольшим уроном».

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Зеленский отметил, что с представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины также обсуждались возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. По его словам, республика обладает таким вооружением, однако оно «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».

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