МО: ВСУ при попытках прорыва потеряли 550 военных, 16 танков и 19 бронемашин

В период с 12 по 15 марта российские военные совместно с подразделениями погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили все попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил в пресс-службе Министерства обороны России.

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В отчете говорится, что силами авиации и артиллерии было ликвидировано свыше 550 бойцов ВСУ, уничтожено 16 танков, около двух десятков бронемашин, в том числе 11 БМП Bradley американского производства и 15 автомобилей, передает официальный Telegram-канал военного ведомства.

Боец российской армии в Белгородской области полностью уничтожил украинскую диверсионную группу, бросив гранату в ее окоп. Видеороликом с бойцом поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что общие потери украинской армии за трое суток при попытках прорыва составили более 1,5 тысячи боевиков.