Стали известны потери ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные отразили девять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении за сутки, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 380 военных.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики, — сказано в публикации.

Отмечается, что ВС РФ отразили атаки под Донецком в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское. Кроме живой силы, поражены две бронемашины и десять автомобилей ВСУ. Также украинские бойцы лишились американской системы М777, двух орудий Д-20, гаубиц Д-30 и «Мста-Б».

Российские войска заняли населенный пункт Мирное

Ранее в Минобороны уточнили, средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта. В частности, четыре дрона самолетного типа перехватили в Московской и Ярославской областях, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два и по одному в Орловской и Ростовской областях. Еще 17 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем.