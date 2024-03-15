СМИ: в Одессе произошло три взрыва за полчаса

До полудня пятницы, 15 марта, в Одессе произошло три взрыва. Об этом сообщили украинские СМИ.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 11:01 по местному времени.

Два взрыва произошли с разницей в несколько минут, третий прогремел меньше, чем через полчаса.

Об отбое воздушной тревоги власти Одессы сообщили в 11:47 по местному времени.

Воздушную тревогу до полудня 15 марта также объявляли власти Сумской, Харьковской и Николаевской областей.