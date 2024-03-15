Стало известно об ударе по центру подготовки пилотов ВСУ в Виннице

По центру подготовки летных экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области был нанесен удар, сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан».

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По данным канала, ВС РФ поразили Международный аэропорт «Винница», где, как сообщается, проходил процесс обучения и подготовки пилотов ВСУ, а также ремонтно-восстановительные работы.

На территории аэропорта после удара образовался пожар, который был виден из ближайших населенных пунктов.

«Точные результаты поражения неизвестны», — уточнил канал.

На территории объекта, как отмечается, дислоцируется 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВВС Украины и 35-я эскадрилья сил спецопераций.

Ранее сообщалось о поражении пункт временного расположения элитных подразделений Вооруженных сил Украины ракетным ударом ВС России в Харьковской области.