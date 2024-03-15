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Экс-разведчик Британии оценил степень вовлеченности страны в украинский конфликт

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что в настоящий момент Великобритания ведет с Россией «серую войну». RT на русском

Экс-глава британской разведки заявил о «серой войне» с Россией
© РИА Новости

Дирлав обратил внимание, что хотя британцы и не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, в действительности это так. Российская газета

«Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — сказал экс-разведчик. Lenta.ru

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