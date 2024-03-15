Здоровье и баланс: Ключ к эффективным тренировкам и крепкому сну

<p>В недавнем исследовании, проведенном в женской больнице Бригама и Гарвардской медицинской школе, доктор Чарльз Цейслер выделил <strong>важность сочетания</strong> сна и упражнений для поддержания здоровья. Как <a href="https://csn-tv.ru/posts/id266849-kak-pravilnyj-son-mozhet-povlijat-na-trenirovki-i-izmenit-zhizn" target="_blank" rel="noopener">пишет</a> Центральная Служба Новостей, сон играет ключевую роль в <strong>восстановлении</strong> после тренировок, снижает риск травм и укрепляет иммунитет, тем самым предотвращая пропуск занятий из-за болезней.</p><p><strong>Недостаток сна</strong> может привести к увеличению веса, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. Однако упражнения также улучшают качество сна, создавая взаимополезный цикл между этими двумя аспектами. Использование <strong>электроники</strong> перед сном и позднее отхождение ко сну негативно влияют на сон.</p><p>Исследование Северо-Западного университета показало, что <strong>мышечные клетки</strong> имеют собственные циркадные ритмы, делая их более эффективными днем. Дезире Аренс из клиники Майо советует включать <strong>физическую активность</strong> в повседневную жизнь для тех, кто испытывает нехватку времени.</p>