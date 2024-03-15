В Липецкой области отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

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Ранним утром Артамонов сообщил о введении воздушной опасности в области. Беспилотники уничтожили в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, отмечал губернатор.

Глава региона предупредил граждан, что при обнаружении упавшего дрона или его фрагментов ни в коем случае нельзя к ним подходить или трогать, необходимо позвонить по экстренному номеру 112.

Накануне приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области. В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над территориями Белгородской области (11 штук) и Курской области (три дрона).

13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. От удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале "Газеты.Ru".