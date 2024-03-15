Мобилизация: последние новости на сегодня 15 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 марта 2024, в материале «Рамблера».

Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников СВО

Российский президент Владимир Путин отметил героизм бойцов спецоперации из Якутии, сообщает «Газета.ру».

На видеовстрече с главой региона Айсеном Николаевым он поручил продолжать оказывать военнослужащим и их семьям поддержку. По словам главы государства, бойцы из Якутии воюют действительно, «круто, героически».

Путин назвал их «сильными мужчинами».

Внедорожник и гуманитарный груз передали в зону СВО из Балашихи

Очередную партию гуманитарного груза, а также «Ладу Ниву Легенд Классик» передали из Балашихи в зону проведения специальной военной операции, сообщает bbnews.ru.

Автомобиль полностью укомплектован и подготовлен к боевым действиям. Он имеет маскировку, все агрегаты усилены, доработаны к бездорожью, установлены лебедка, кондиционер.

Автомобиль на свои личные сбережения приобрёл исполнительный директор фонда «Защита» в Санкт-Петербурге Павел Барановский. За активную жизненную позицию и поддержку воинских подразделений ему передали грамоту от имени председателя Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова.

Более 500 заявок подали самарские участники СВО в программу "Время героев"

В программу «Время героев» от Самарской области подано более 500 заявок, сообщает volga.news со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова.

По его словам, глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию назвал участников и ветеранов спецоперации подлинной элитой нашей страны.

Губернатор отметил, что сегодня герои-защитники и их семьи - это главные люди в стране, настоящие патриоты. И их опыт будет востребован в самых разных отраслях, в том числе в органах власти.