В Германии рассказали о страхе Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине крылатые ракеты Taurus, поскольку опасается, что она ударит ими по Кремлю. Об этом рассказало немецкое издание Der Spiegel.

В материале отмечается, что в таком случае ФРГ окажется втянута в конфликт, но Шольц этого не хочет. Как утверждают авторы статьи, немецкий канцлер не доверяет Киеву, что мешает украинской стороне достигать поставленных целей.

В ФРГ рассказали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus

Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) вновь отвергла проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину ракеты Taurus. Против принятия проекта проголосовали 495 депутатов, за — 190.