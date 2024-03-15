США уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА в Йемене

Соединенные Штаты уничтожили девять противокорабельных ракет и два беспилотных летательных аппарата в Йемене. Об этом сообщило американское центральное командование.

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«Центральное командование Соединенных Штатов успешно уничтожило девять противокорабельных ракет и два беспилотных летательных аппарата в районах Йемена, контролируемых хуситами», - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

В сообщении отмечается, что уничтоженные ракеты и БПЛА представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Принятые меры были направлены на защиту свободы судоходства, отметил CENTCOM.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на йеменское правительство сообщил, что после массированных ударов по Йемену, нанесенных силами США и Британии, погибли 11 человек и пострадали не менее 14 жителей. По уточненным данным правительства Йемена, американцы и британцы нанесли порядка 17 авиаударов по порту Рас-Иса, административному центру и населенным пунктам страны.