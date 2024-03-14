Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Еще один дрон ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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— Около 22:40 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника в России. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью, — написали в Telegram-канале ведомства.

Девятилетний мальчик во время взрыва при обстреле Вооруженных сил Украины закрыл собой девятимесячную сестру в селе Беловское. Об этом 14 марта рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У ребенка были выявлены множественные ранения мягких тканей стопы, а также закрытая черепно-мозговая травма. У девочки — ранения лица, кисти и закрытая черепно-мозговая травма.

В ночь на 14 марта на территории РФ было сбито 14 украинских беспилотников, 11 из них уничтожили в небе над Белгородской областью, еще три — над Курской.

В результате атаки украинских дронов в Белгороде загорелась сухая трава, а в одном из частных домов города выбило окна.