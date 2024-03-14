Ту-95 ВКС РФ подлетели к зонам ПВО США и Канады

Два бомбардировщика Ту-95 ВКС России пролетели неподалёку от зон противовоздушной обороны США и Канады. Об этом сообщил Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.

По его словам, всё произошло на прошлой неделе. Гийо подчеркнул, что подобный случай произошёл впервые более чем за два года, передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что российские самолёты пролетали вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа — Гренландии, Исландии и Великобритании.

Ранее Минобороны России заявило, что Ту-22 и МиГ-31 с «Кинжалом» выполнили полёт над Балтийским и Каспийским морями.