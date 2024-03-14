В США заявили о наблюдении за бомбардировщиками России

Американские военные наблюдали за российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 во время их недавнего полета. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США (NORTHCOM) и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.

© Lenta.ru

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе. Гийо уточнил, что Россия направили два бомбардировщика «Медведь» через так называемый Фареро-Исландский рубеж (условная линия, соединяющая Гренландию и Британские острова — прим. «Ленты.ру»).

«Я не видел таких действий больше двух лет», — подчеркнул он.

Гийо отметил, что бомбардировщики РФ удалось отслеживать благодаря сети радаров и обмену информацией между странами в ЮКОМ. Он добавил, что Ту-95 изменили курс до вхождения в опознавательные зоны противовоздушной обороны (ПВО) Канады и США