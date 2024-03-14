Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района

На территории города Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

— РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность, — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности остаться дома и не выходить на улицу. Находясь в помещении не следует подходить к окнам, пишет Telegram-канал «Мэрия Белгорода».

В ночь на 14 марта на территории России было сбито 14 украинских беспилотников, 11 из них уничтожили в небе над Белгородской областью, еще три — над Курской. В результате атаки украинских дронов в Белгороде загорелась сухая трава, а в одном из частных домов города выбило окна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших при повторном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Грайворона. Утром того же дня Гладков рассказал, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района погиб один мужчина. В результате участившихся атак украинской армии было принято решение о закрытии торговых центров в городе.