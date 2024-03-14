Харьковские партизаны стали массово сжигать опорные пункты ВСУ

Харьковские подпольщики активизировали свою деятельность и согласованно сжигают опорные пункты ВСУ. Об этом сообщает Украина.ру.

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Поступает информация, что украинские военнослужащие "покинули свои укрытия недалеко от населенных пунктов Петропавловка, Подолы, Куриловка, Ковшаровка и Новоосиново в результате пожаров, "неожиданно и без причин, возникших рядом с их расположением".

Кроме того, в Куриловке подпольщики подожгли камыш, в результате чего загорелись помещения, в которых располагались бойцы ВСУ. Из-за пожара они были вынуждены покинуть жилье.

Эти диверсии партизаны совершают в целях создания благоприятных условий для освобождения Харькова и Купянска российскими войсками.

Напомним, что Харьковская область далеко не единственное направление, где действует пророссийское подполье. Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне партизаны ликвидировали несколько сотрудников СБУ.