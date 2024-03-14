НАТО обновило приоритеты сотрудничества с Грузией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время посетит Грузию для расширения партнерства, сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Столтенберг назвал Грузию «ценным партнером» и «аспирантом НАТО».

«Я несколько раз бывал в Грузии и для усиления нашего партнерства вскоре приеду вновь», – сообщил генсек НАТО.

Он призвал Грузию «продолжить реформы» для того, чтобы «соответствовать стандартам на пути евроатлантической интеграции».

Говоря о конкретных новых направлениях поддержки, генсек НАТО сообщил, что сейчас она будет «фокусироваться на объектах тренировок, а также на кибербезопасности, химической биологической, радиологической и ядерной обороне».

Место в НАТО Грузии было обещано в 2008 году, но страна пока не получила «План действий по членству».