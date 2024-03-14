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В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки

Украинцы боятся, что российские войска совершат прорыв на передовой после освобождения Авдеевки. Об опасениях Украины из-за этого сообщили журналисты издания Advance, базирующегося в Хорватии.

В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки
© РИА Новости

«Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы, в политическом и психологическом смысле, боятся российского прорыва», — пишут обозреватели издания.

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